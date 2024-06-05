【送料無料】MXL V67G-HE コンデンサーマイク

【商品名】MXLV67G-HEコンデンサーマイク【市場価格】19,800円(税込)【出品理由】2年ほど前に通販で購入し、1度だけスタジオ録音のために使用しましたが、もう使うこともないため、出品いたします。【商品の状態】動作確認済。外観は写真にて判断していただければと思いますが、1度使用したあとはロッカーに保管していたため、目立った汚れや傷はありません。【梱包】梱包は製品を緩衝材で包み、ダンボール箱に入れて発送する予定です。【商品の仕様】■コンデンサーマイク■作動方式：プレッシャーグラデュエントタイプコンデンサー■ダイアフラム：直径25mm厚さ6μ■周波数特性：30Hz～20KHz■指向性：単一指向性■入力感度：15mv/Pa■出力インピーダンス：200ohm■S/N比：74ｄＢ■自己ノイズ換算レベル：20DB(IEC268-4準拠）■最大入力許容音圧：130dB■電源：ファンタムDC48V+/-5V■サイズ：47mmx184mm■重量：589.67g■外見：シルバー■付属品：ショックマウントホルダー（5/8インチネジ）、ポップフィルター、クリーニングクロス、ケース



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