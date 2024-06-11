PS Vita PCH-1000 32GB ダウンロードソフトあり、充電器付き♪

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SONYのPSVita（ソニー、PSヴィータ）の初期モデルPCH-1000有機ELモデルになります。本体は全体的にちょっと汚れていたり、細かな傷があったりしますので、ご理解のある方のみ検討ください。有機ELの画質がお好きな方はぜひ購入を検討ください。（PCH-2000に比べて多少重たくて本体に厚みがあります。）付属のSDカードは32GBです♪互換品のUSB充電器をお付けしますのですぐにお遊べいただけます♪画面には保護フィルムが貼ってあります。ダウンロードソフトはたくさん入ってます。ダウンロードソフト一覧ファイナルファンタジー（PS版）ファイナルファンタジー2（PS版）ファイナルファンタジー4コンプリートコレクション（PSP版）ファイナルファンタジー7インターナショナル（PS版）ファイナルファンタジータクティクス（PS版）ファイナルファンタジータクティクス獅子戦争（PSP版）ロマンシングサガ3リマスターテイルズオブファンタジアテイルズオブエターニアテイルズオブイノセンスRテイルズオブハーツRテイルズオブリバースブレスオブファイア3テイルズオブデスティニー2聖剣伝説FF外伝ベイグランドストーリーテイルズオブファンタジアなりきりダンジョンXダウンロードソフトは削除してしまうと再ダウンロードできないのでご注意ください。Wi-Fiとの接続も確認済みです。カードスロットも何も挿さっておりませんが、ゲームソフトで動作確認済みです♪専用ポーチに入れて発送いたします♪匿名配送、24時間以内に発送いたします。よろしくお願いします。#FINALFANTSY