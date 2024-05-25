新品未開封　マッドマックス2 キャラファインマット　アンソロジー特典のみ

新品未開封です。マッドマックス2デザインのキャラファインマットです。縦約36cm、横約26cmほどの大きさです。かなり存在感あります。よろしくお願いします。【1000セット限定生産】マッドマックスアンソロジーメタルケース\u0026スチールブック仕様(4KULTRAHD\u0026ブルーレイセット)(9枚組)■『マッドマックス2』製作40周年記念メル・ギブソン主演の伝説的アクションシリーズ〈マッドマックス三部作〉初4KUltraHD化!幻の日本語吹替〈柴田恭兵×ジョニー大倉〉を初収録した『マッドマックス2』を引っさげ、新世紀カリスマ映画『マッドマックス怒りのデス・ロード』を加えた、マッドマックスアンソロジーコレクターズBOX登場!■『マッドマックス2』には、1984年に放送されたフジテレビ版〈柴田恭兵×ジョニー大倉〉の激レア日本語吹替音声を4KUHDに初収録!さらに、現存する全ての日本語吹替音声を収録した〈日本語吹替コンプリートチャージャー版〉となってパワーアップ!(1)フジテレビ版(1984年放送)マックス:柴田恭兵ジャイロ・キャプテン:ジョニー大倉…初収録(2)TBS版(1991年放送)マックス:鈴置洋孝(3)テレビ朝日版(1997年放送)マックス:山寺宏一(4)スーパーチャージャー版(2015年収録)マックス:安原義人■ファン狂喜!スタイリッシュなメタルケースに収納されたスチールブック仕様〈1000セット完全数量限定生産〉■『マッドマックス怒りのデス・ロード〈ブラック\u0026クローム〉エディション』ブルーレイも収録!■セットされる『マッドマックス』『マッドマックス2』『マッドマックス/サンダードーム』のブルーレイは〈日本語吹替音声スーパーチャージャー版〉の本編ディスク![収録ディスク]マッドマックス4KUHD\u0026Blu-rayマッドマックス24KUHD\u0026Blu-rayマッドマックス/サンダードーム4KUHD\u0026Blu-rayマッドマックス怒りのデス・ロード4KUHD\u0026Blu-rayマッドマックス怒りのデス・ロード〈ブラック\u0026クローム〉エディションBlu-ray



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