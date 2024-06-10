[MD]バットマン サンソフト 高額ソフト

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商品詳細
【値引き交渉できませんのでご了承ください。】メガドライブ用ソフト「バットマン」です。当時、購入したものです。状態はパッケージに若干の焼け。カセットのラベルが若干剥げあり。(写真6参照のこと。)他は目立った傷はありませんレトロン3HDで動作確認済みです。内容物はゲームソフト、ケース説明書です。ゆうパケットポストでの配送になります。#セガ#サンソフト#ゲーム#アクション#メガドライブ#バットマン#高額ソフト
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バットマン（ファミコン版）
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