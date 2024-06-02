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マーベルレジェンド エレクトラ
商品番号 W82268352937
商品名

マーベルレジェンド エレクトラ
ブランド名 マーベル
特別価格 税込 2,832 円
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商品詳細

MarvelLegendsWave.23ManThingSeriesマーベルレジェンドマンシング内容物・ElektraエレクトラElektraNatchiosエレクトラ・ナチオスÉlodieYungエロディ・ユン監督：DrewGoddardドリュー・ゴダード公開日：2015年4月10日フィギュア種類…アクションフィギュアサイズ…6インチ約15cmスケール…1/12メーカー…ハズブロHasbro(米国)発売…2017年定価…$19.99状態…現状未開封(欠品:ビルドパーツ)新品未開封品からビルドパーツを取り外す予定です。※アメトイ特有の生産時の個体差、塗装ムラ等はご容赦ください。海外輸入品となります。商品状態については、写真3枚目以降にてよくご確認の上、ご購入ください。ブリスターパッケージ、マンシングのビルドパーツはお付けせず、フィギュア本体のみの発送となります。予めご了承ください。・追加でパッケージをご希望の方は+600円で対応致します。(上部折り曲げ可能であれば+400円)(7455円→8055円)。#MarvelLegendsMarvelLegends#Marvel#マーベルレジェンドマーベルレジェンド#マーベル#SpiderManSpider-Manスパイダーマン#AvengersAvengersアベンジャーズ#XmenX-MenXメン#HasbroHasbro#ハズブロハズブロ#ML23_3
http://narcologia.ru/goods/peroration450515.html
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http://narcologia.ru/goods/update351795.html
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