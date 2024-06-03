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こんにちは！上伊那の木喰仏（もくじきぶつ）様 | い～な 上伊那 こんにちは！上伊那の木喰仏（もくじきぶつ）様 | い～な 上伊那



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１，窕誓伝（ちょうせいでん） 聖天信仰について書かれた本２，玉鏡（たまかがみ） 光明真言についての法話３，木食以空上人御伝記 東寺の碩学、長谷寶秀大僧正の記本書は大正時代に出版された本のデジタルデータを印刷製本したものです。原本は大正時代のものですので、読みにくい場所もあります。何卒宜しくお願い申し上げます。