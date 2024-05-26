東京リベンジャーズ　原画展　クリアカード　灰谷蘭

こちらでお譲り頂きその後暗所で保管しておりました。新品未使用品ですがお譲り頂いた時から初期擦れあります。気になる方はご遠慮ください。そちらについてのクレーム受け付けてません。値下げ、値下げまちいいね❌即購入⭕️片面か両面補強、水濡れ防止して発送致します。発送の際はこちらの住所は伏せさせていただき出品者名のみの記載となります。



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