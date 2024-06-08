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SEVENTEEN トレカ スングァン ラキドロ
商品番号 V98440249008
商品名

SEVENTEEN トレカ スングァン ラキドロ
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品は、SEVENTEENTHHEAVENスングァントレカセットとなります。【状態】傷なしスレなし【発送】トレカ：スリーブ＋折れ防止(硬質ケース)＋防水加工にて梱包、発送致します。※素人保管、素人検品ですので少しでも気になる方は購入を御遠慮ください。また、なにか質問がある方はコメントにてお願いします。他の商品も出品しておりますのでまとめて購入の方は専用で出品致しますのでコメントにて一言お願いします。即購入○値下げ○別売り○
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