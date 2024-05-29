ビジネスマネジャー検定試験　公式問題集 \u0026 公式テキスト2023年版

「ビジネスマネジャー検定試験公式問題集2023年版」東京商工会議所定価:￥2500「ビジネスマネジャー検定試験公式テキスト4thedition」定価:¥29502週間ほど試験のため使ったため、カバーに折れがあります。書き込みはしていませんが、使用感は多少なりともありますので気になる方はご遠慮ください。また、デジタルドリルは使用済みです。※値下げ不可、即購入OKです。#東京商工会議所#本#社会／経営