ビジネスマネジャー検定試験　公式問題集 \u0026 公式テキスト2023年版

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商品詳細
「ビジネスマネジャー検定試験公式問題集2023年版」東京商工会議所定価:￥2500「ビジネスマネジャー検定試験公式テキスト4thedition」定価:¥29502週間ほど試験のため使ったため、カバーに折れがあります。書き込みはしていませんが、使用感は多少なりともありますので気になる方はご遠慮ください。また、デジタルドリルは使用済みです。※値下げ不可、即購入OKです。#東京商工会議所#本#社会／経営
http://narcologia.ru/goods/preference472638.html
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http://narcologia.ru/goods/browse178791.html
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