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商品詳細
多読初期に最適なペーパーバックです。Whowasシリーズ25冊です。1冊800円くらいなのでお買い得です。経年劣化で紙に変色が見られるものもありますが、読む分には問題ないと思います。語数シールが付いています。他にも洋書を出品しています。よろしければご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/injure135667.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture650941.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic556312.html
ご予約済み 多読用ペーパーバック⭐︎Who wasシリーズ25冊
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