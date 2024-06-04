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ご予約済み　多読用ペーパーバック⭐︎Who wasシリーズ25冊
商品番号 A54254528670
商品名

ご予約済み　多読用ペーパーバック⭐︎Who wasシリーズ25冊
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

多読初期に最適なペーパーバックです。Whowasシリーズ25冊です。1冊800円くらいなのでお買い得です。経年劣化で紙に変色が見られるものもありますが、読む分には問題ないと思います。語数シールが付いています。他にも洋書を出品しています。よろしければご覧ください。
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