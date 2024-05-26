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VAN HALEN3　ヴァン・ヘイレン　バンドスコア
商品番号 L87731345040
商品名

VAN HALEN3　ヴァン・ヘイレン　バンドスコア
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 1,692 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VANHALEN3　バンドスコアです。中古市場でもなかなか出回っていない、かなり希少性の高いバンドスコアだと思います。自宅で保管していました。ヤケな傷があり使用感はあります。中に落書き等はありません。かなり昔のバンドスコアですが、VANHALEN好きな方は是非！#VanHalen#ヴァン・ヘイレン#バンドスコア
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