VAN HALEN3　ヴァン・ヘイレン　バンドスコア

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商品詳細
VANHALEN3 バンドスコアです。中古市場でもなかなか出回っていない、かなり希少性の高いバンドスコアだと思います。自宅で保管していました。ヤケな傷があり使用感はあります。中に落書き等はありません。かなり昔のバンドスコアですが、VANHALEN好きな方は是非！#VanHalen#ヴァン・ヘイレン#バンドスコア
http://narcologia.ru/goods/rouge192510.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic117112.html
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