ディズニー　洋書　絵本マザーグース　白雪姫　ドナルドダック　とびだす絵本　レトロ

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商品詳細
AGOLDENBOOKWALTDISNEY'SMOTHERGOOSEWALTDISNEY'SSnowWhiteandtheSevenDwarfsWALTDISNEY'SDONALD'SCANPINGTRIPAMINIPOP-UPBOOK合計 3冊全体的に経年劣化によるダメージ有ります。(傷、汚れ、色焼け、折れ等)写真参照お願い致します。現状をご理解頂ける方よろしくお願い致します。
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