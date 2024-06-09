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理学療法士作業療法士共通　クエスチョンバンク2023　理学療法士専門問題2023
商品番号 V10376516967
商品名

理学療法士作業療法士共通　クエスチョンバンク2023　理学療法士専門問題2023
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 2,280 円
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商品詳細

「クエスチョン・バンク理学療法士・作業療法士国家試験問題解説2023共通問題、専門問題」2冊セット医療情報科学研究所定価:￥4500#医療情報科学研究所#本#自然／医療・薬学・健康#理学療法　#作業療法　#QB#クエスチョンバンク　#PT共通の方にラインが引いてある箇所があります。バラ売り可能です。
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