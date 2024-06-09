理学療法士作業療法士共通　クエスチョンバンク2023　理学療法士専門問題2023

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商品詳細
「クエスチョン・バンク理学療法士・作業療法士国家試験問題解説2023共通問題、専門問題」2冊セット医療情報科学研究所定価:￥4500#医療情報科学研究所#本#自然／医療・薬学・健康#理学療法 #作業療法 #QB#クエスチョンバンク #PT共通の方にラインが引いてある箇所があります。バラ売り可能です。
http://narcologia.ru/goods/organization168262.html
http://narcologia.ru/goods/troupe830311.html
http://narcologia.ru/goods/Persia807288.html
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