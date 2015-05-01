矢沢永吉 CD「1982 PM9 LIVE」

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商品詳細
矢沢永吉さん「1982PM9LIVE」CDになります。·全15曲収録(詳細は写真4枚目参照)·歌詞カードあり·CD裏面に浅い傷がありますが再生に問題ないことを確認済み·ケースに細かい傷多数ありUSED品になりますので、ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。#矢沢永吉#CD・DVD
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