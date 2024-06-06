3DS LL ホワイト

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商品詳細
ニンテンドー3DSLLホワイトです。写真に写っているものが全てでございます。ドラクエ7も併せて出品致します。目立つ大きな傷等はありません。よろしくお願い致します。ニンテンドー3DSLLブランド：ーニンテンドー3DSLLホワイトブランド：任天堂ニンテンドー3DSセット内容：本体、充電器(純正ではないです)色：ホワイト系パッケージ種類：通常版
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