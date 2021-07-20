矢沢永吉　The Rock（CD2 枚組）

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。1980年6月2日日本武道館で行われた矢沢永吉ライブのCD2枚組TheRockです。ディスクは2枚ともほぼ傷が無くきれいな状態で保管できていると思います。ケースに少しスレがあります。廃盤の為、入手困難です。ご自身やご両親への贈り物に如何ですか？よろしくお願い致します(*^^*)
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