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下成佐登子／『シングルズ＆ワークス』２枚組ＣＤベスト・アルバム
商品番号 X61476744230
商品名

下成佐登子／『シングルズ＆ワークス』２枚組ＣＤベスト・アルバム
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 5,460 円
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商品詳細

日本のミュージックシーンをリードしたイベント\"POPCON\"出身のシンガー・ソングライター、下成佐登子待望の新編成2枚組『シングル\u0026モアセレクション』が発売。アーティスト・サイド(オリジナル・シングル曲)のDisc1、スタジオ・ミュージシャン・サイド(企画曲、アニメ主題歌等)Disc2による作品。【商品説明】　１．新品未開封商品／新品未試聴商品。　２．２０１５年１０月２８日発売。　３．収録曲数：全４１曲。　　　シングル・コレクション２０曲。　　　ワークス・コレクション２１曲。　４．２枚組みベスト・アルバム。　５．入手困難アイテム／貴重盤。　６．この商品はレターパックプラスにより　　　発送致します。　７．値引き交渉は受付けておりません。
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