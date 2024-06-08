下成佐登子／『シングルズ＆ワークス』２枚組ＣＤベスト・アルバム

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商品詳細
日本のミュージックシーンをリードしたイベント\"POPCON\"出身のシンガー・ソングライター、下成佐登子待望の新編成2枚組『シングル\u0026モアセレクション』が発売。アーティスト・サイド(オリジナル・シングル曲)のDisc1、スタジオ・ミュージシャン・サイド(企画曲、アニメ主題歌等)Disc2による作品。【商品説明】 １．新品未開封商品／新品未試聴商品。 ２．２０１５年１０月２８日発売。 ３．収録曲数：全４１曲。 シングル・コレクション２０曲。 ワークス・コレクション２１曲。 ４．２枚組みベスト・アルバム。 ５．入手困難アイテム／貴重盤。 ６．この商品はレターパックプラスにより 発送致します。 ７．値引き交渉は受付けておりません。
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