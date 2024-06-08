【匿名配送】ニンテンドーDS Lite ＋ソフト３点セット

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商品詳細
#むらさきの部屋匿名配送送料無料即購入okセット品ご覧いただきありがとうございます！ニンテンドーDSLiteとソフト３点のセットになります。・ニンテンドーDSLiteクリスタルホワイト・ルミナスアーク・ポケットモンスターホワイト・ゲームセンターCX-有野の挑戦状-ニンテンドーDSLiteクリスタルホワイト全体的に経年劣化の色褪せ（日焼け）がございます。画面の日焼けは無く、動作確認済みです。ゲームボーイアドバンスのソフトが遊べるスロット内蔵タイプです。ソフトは３点ともに説明書、ケース付きです。らくらくメルカリ便にて匿名配送させていただきます。よろしくお願いいたします。#ニンテンドーDS#ルミナスアーク#ポケットモンスターホワイト#ゲームセンターCX
http://narcologia.ru/goods/sepulchral564832.html
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