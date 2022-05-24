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なおと/ファンク・ルネッサンス
商品番号 H61363859374
商品名

なおと/ファンク・ルネッサンス
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 3,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆CD：なおと「ファンク・ルネッサンス」ファンク復興!!パーティマン「なおと」の超名盤1stアルバム!!!ソウル、R\u0026B、レゲエ、ジャズ、ポップスのエッセンスを飲み込み、黒く熱くグルーブするエンタテインメントファンクの現在形がここにある!!（CD帯より）全13曲／2002年6月19日発売SRCL5367ナオト・インティライミ名義での活動前に「なおと」としてソニーレコードからリリースしたデビューアルバムですもちろん廃盤、稀少音源帯有サンプ○盤です。#なおと#CD
http://narcologia.ru/goods/displease671231.html
http://narcologia.ru/goods/waveform190917.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral598732.html
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