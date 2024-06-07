真田丸　完全版　DVD　全４巻セット

買ったきり、見ないままで何年も経ってしまったので出品いたします。出品にあたり、再生されるかどうかの確認はしましたが、全編通して視聴はしておりませんのでご了承ください。また、・第壱集 箱の背表紙上部に汚れ・第参集 帯の背表紙上部にシワがありますので、あらかじめご了承ください。（写真3枚目）暗所で保管していたためヤケはなく、上記以外に目立った傷等もありません。即購入可能。ばら売り不可。⚠️以下ご了承ください※もしコメントのやりとりをしている最中であっても、即購入された方を優先いたします。※トラブル防止のため、取り置き・専用出品はいたしません※個人で保管しているため神経質な方のご購入はおすすめいたしません※猫を飼っております。梱包の際は毛の混入などには注意をはらいますが、見落としがございましたら申し訳ございません



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