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【ジャンク品】PS4 プレステ4 本体、電源ケーブル
商品番号 U38454066417
商品名

【ジャンク品】PS4 プレステ4 本体、電源ケーブル
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ジャンク品】PS4プレステ4本体、電源ケーブル※ハードディスクなし電源ボタン押したあと、青いランプが点灯しますが数秒後に消えてしまい起動できない状態です。素人感覚では本体は比較的きれいな方だと思います。専用の箱がないのでプチプチで包んで発送します。ジャンク品のため、返品不可。神経質な方はご遠慮ください。
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