NCT127 SMT SMTOWN 2018 入場特典 トレカ ユウタ

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NCT127ユウタのSMT2018入場特典トレカです。※初期難あり。3枚目画像でご確認ください。全てご納得頂けた方のみ購入お願いいたします。2018年のSMTは大阪での開催のみで出回りが少なく大変貴重な商品です。スリーブに入れ大切に保管しておりましたが、素人自宅保管のため細部まで気になる方は購入ご遠慮下さいませ。硬質ケース＋防水対策をしてメルカリ便にて配送致します。即購入OKです。よろしくお願いいたします。#NCT#NCT2020#NCT127#エヌシーティー#悠太#ユウタ