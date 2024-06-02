過去問解きまくり! 大卒程度 2020―21年合格目標

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商品詳細
「公務員試験本気で合格!過去問解きまくり!大卒程度2020―21年合格目標1」東京リーガルマインドLEC総合研究所公務員試験部定価:￥1800#東京リーガルマインドLEC総合研究所公務員試験部#本#社会／一般 ①数的推理・資料解釈②判断推理・図形③文章理解④社会科学⑤人文科学Ⅰ（日本史・世界史）⑥人文科学Ⅱ（地理・思想・文学・芸術）⑦自然科学Ⅰ（物理・化学・数学）⑧自然科学Ⅱ（生物・地学）⑨憲法⑩民法Ⅰ（総則・物権）⑪民法Ⅱ（債権・親族・相続）⑫行政法⑬ミクロ経済学⑭マクロ経済学⑮政治学⑯行政学⑰社会学⑱財政学2021年実施の国家一般公務員試験のために、子どもが2020年に購入したものです。ほとんどの冊子に書き込みやマーカーがかなりたくさんあるので、格安の値段設定にさせていただきました。書き込みがあってもかえってよいとか、安いので気にならないと言っていただける方のご購入をお待ちしております。
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