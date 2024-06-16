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【美品】fender ストラトキャスター　ネック
商品番号 P75790384306
商品名

【美品】fender ストラトキャスター　ネック
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ST68Stratocasterから取り外したラージヘッドネックです。　目立った傷や汚れなどはなくとても状態は良いです。ストリングガイドをfenderUSA製のものに交換しています。フレット残は8割程度です。何かご不明な点がありましたら気軽にご質問ください。
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