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- 【美品】fender ストラトキャスター ネック
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ST68Stratocasterから取り外したラージヘッドネックです。 目立った傷や汚れなどはなくとても状態は良いです。ストリングガイドをfenderUSA製のものに交換しています。フレット残は8割程度です。何かご不明な点がありましたら気軽にご質問ください。
http://narcologia.ru/goods/procurement1833.html
http://narcologia.ru/goods/stair253600.html
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