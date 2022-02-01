ファミコンソフト MOTHER 任天堂

任天堂の名作FCソフトのマザーです。箱は所々シワがありますが、経年を考えると比較的綺麗な状態だと思います。カセットは表面に少し擦れがあります。説明書は少しシワ、軽い汚れがあります。画像の物が全てです。起動確認済みです。



駿河屋 -<中古>MOTHER (箱説あり)（ファミリーコンピューター）



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