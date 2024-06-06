Nintendo ニンテンドー 2DS ブルー 取説 箱 USB充電ケーブル

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ご覧いただきありがとうございます。Nintendoニンテンドー2DSBLUEです動作確認済 初期化済です。状態も比較的美品だと思います。画像にてご確認下さい付属品本体タッチペンメモリーカードARカード取扱説明書箱USB充電ケーブル（純正品ではありません）あくまで人の手に渡っている商品の為、多少の見落としレベルの汚れがありましたら申し訳ありません。完全美品をお求めの方や神経質な方は購入をご遠慮下さいm(__)m状態など写真にて良く確認しご理解、ご納得の上ご購入をお願い致しますm(__)m多少の値下げは考えますが、あまりにもかけ離れた値段での交渉は返答しませんので常識の範囲内でお願いします。除菌消毒してから発送いたします。その他ご質問などありましたらコメントからお願い致します。