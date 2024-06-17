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シェンムー　新品未開封　セット　ドリームキャスト
商品番号 Q44908749434
商品名

シェンムー　新品未開封　セット　ドリームキャスト
ブランド名 セガ
特別価格 税込 2,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドリームキャストシェンムー　　一章　横須賀シェンムー　2箱、説明書付きです。シュリンク付きです。片方の側面が日焼けしています（写真4枚目）コレクションにもどうぞプチプチに包んで発送します値下げ交渉は歓迎ですが希望額を書いてください。複数まとめ買いしていただける場合はお値引きさせて頂きます。同じゲーム機のタイトルをまとめているのでこちらのタグからご覧下さい。#みさとDC気になる点があれば気軽にコメント下さい。DC
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