シェンムー　新品未開封　セット　ドリームキャスト

ドリームキャストシェンムー 一章 横須賀シェンムー 2箱、説明書付きです。シュリンク付きです。片方の側面が日焼けしています（写真4枚目）コレクションにもどうぞプチプチに包んで発送します値下げ交渉は歓迎ですが希望額を書いてください。複数まとめ買いしていただける場合はお値引きさせて頂きます。同じゲーム機のタイトルをまとめているのでこちらのタグからご覧下さい。#みさとDC気になる点があれば気軽にコメント下さい。DC



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