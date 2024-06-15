ZB1 キャンドル ソンハンビン トレカ

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商品詳細
推しの他メンと一緒に韓国代行にて購入しました(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)とても綺麗な状態です！！スリーブ＋硬質ケース＋防水対策での発送◎即購入大歓迎です！お値下げはしておりません。ご了承ください。自作のおまけお付けいたします❁よろしくお願いします(՞.ˬ.՞)\"ZEROBASEONEzb1ゼベワンFANCONファンコンMDグッズキャンドルcandleトレカポカ特典限定ソンハンビンハンビン
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