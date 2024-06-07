モンスターメーカー　ソフエル Monster Maker ゲームボーイ

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商品詳細
モンスターメーカー ソフエルMonsterMakersofelゲームボーイ任天堂 gameboy箱、ソフト、説明書、ハガキのフルセットです。箱のミミは四つ残っています。箱に角スレ、側面にシワあり。ソフトにヤケなし、落書きなし。説明書にページ抜けなし。動作確認済み。送料無料です。よろしくお願い致します。
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