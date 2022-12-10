【ナムコ】 バーニングフォース メガドライブ

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【namcot】ナムコ メガドライブソフトバーニングフォース状態は写真の通りです。経年劣化や使用感はございますが、綺麗な方だと思われます。状態判別には個人差がありますので、写真をご覧になりご納得いただいた上で検討下さい。長期保管品になりますのでご理解のある方のみご購入願います。#ゲーム#アクション#メガドライブ#ナムコ即購入可。