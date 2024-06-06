磯節物語／福田佑子・伊東律子」CD 2枚組 民謡 茨城県 レア 希少 廃盤 ...

「磯節物語／福田佑子・伊東律子」CD2枚組#cd#民謡#福田佑子#伊藤律子#茨城県#磯節#レア#希少#廃盤数回の再生程度で状態は良好です。茨城県磯節保存会創立50周年(1997年当時)記念、茨城県民謡の集大成アルバム。「ひきがたり磯節」「げんたか節」他。ディスク11.ひきがたり磯節2.磯節3.磯節4.磯節5.鰯網大漁祝唄6.鹿島甚句7.げんたか節8.潮来音頭9.潮来甚句10.常陸都々逸11.常磐炭坑節12.常陸麦打ち唄13.ひきがたり磯原節14.水戸投節15.水戸二上り16.茨城大漁節17.三浜盆おどり18.八朔祭り囃子19.本町二丁目20.ろくろ舟曳唄21.網のし唄22.網のし唄23.阿字ヶ浦音頭24.三浜盆おどり25.磯節26.磯節27.鹿島めでた28.鹿島土搗唄29.鰯網大漁祝唄30.霞ヶ浦帆曳唄31.あやめ踊り32.磯節33.鹿島立ち34.三浜浜言葉



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