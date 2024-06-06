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BEYOND THE STORY 10-YEAR RECORD OF BTS
商品番号 O58899384802
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BEYOND THE STORY 10-YEAR RECORD OF BTS
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,450 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^-^)○アイテムBEYONDTHESTORYビヨンド・ザ・ストーリー：10-YEARRECORDOFBTS日本語版BTSバンタン防弾少年団デビュー10周年、かつてないほど率直に語られた初のオフィシャル・ブック。あなたが知っているBTS、それを超える彼らの物語。共にしてきた‶花樣年華〟、青春の最初の記録――。３年以上にわたる深層取材、そして7人がインタビューを通して聞かせてくれるグループの軌跡とビハインドストーリー。アーティストとして、また個人としてのBTSの素顔とまなざしを収めた未公開ポートレート21枚を掲載。★★新品未開封です。シュリンク付き★★【特典トレカは付いていません】【本体のみ】（目次）CHAPTER1SEOUL　ソウルCHAPTER2WHYWEEXIST　存在の理由⎯《2COOL4SKOOL》⎯《O！RUL8,2？》⎯《SkoolLuvAffair》⎯《DARK\u0026WILD》CHAPTER3LOVE,HATE,ARMY　愛、憎悪、ARMY⎯《花樣年華pt.1》⎯《花樣年華pt.2》⎯《花樣年華YOUNGFOREVER》CHAPTER4INSIDEOUT　インサイドアウト⎯《WINGS》⎯《YOUNEVERWALKALONE》CHAPTER5AFLIGHTTHATNEVERLANDS　無着陸フライト⎯《LOVEYOURSELF承‘Her’》⎯《LOVEYOURSELF轉‘Tear’》⎯《LOVEYOURSELF結‘Answer’》CHAPTER6THEWORLDOFBTS　BTSの世界⎯《MAPOFTHESOUL:PERSONA》⎯《MAPOFTHESOUL:7》CHAPTER7　WEARE僕たちは⎯⎯《BE》⎯⎯《Butter》⎯《Proof》TIMELINE日本語版アルバム・トラックリスト○発送らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便のどちらかで発送致します。即購入OK！宜しくお願い致します。
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