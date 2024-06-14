周震南 創造営 フォトブック 数量限定写真集 5冊セール

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商品詳細
華流アイドル周震南の写真集pb限定写真集5冊です。整理中の為、格安でお譲り致します。・星遊列車(新品未開封)・DREAMCATCHER(開封済み、ほぼ新品)・生長痛(新品未開封)・SOLOCONCERTO(新品未開封)・巡星之歌(新品未開封)バラ売り可能ですが、値段1冊5000円+送料になります。5冊まとめて買う方に、画像4のミニフォトブック2冊をプレゼントします。・周震南関連グッズにおまけつき新品未使用ですが、海外輸入品のため、最初から小さい傷などある場合もあります、細かいことが気になる方はご遠慮ください。
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