Telefunken M80 ダイナミックマイク オレンジ

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商品詳細
テレフンケンのボーカルマイクM80orangeです。今春、正規代理店にて購入し、数回使用。ポップガード越しに使用していたので目立つ劣化はありませんが、素人検品ですので見落としの際はご容赦ください。■内容・マイク本体・マイクホルダー・マイクポーチ・説明書・保証書※付属品はすべて正規品です#Telefunken#M80#テレフンケン#ダイナミックマイク#単一指向性#SHURE#コンデンサーマイク種類...マイク
http://narcologia.ru/goods/voiceless510159.html
http://narcologia.ru/goods/competitive211381.html
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