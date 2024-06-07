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Telefunken M80 ダイナミックマイク オレンジ
商品番号 J69183913620
商品名

Telefunken M80 ダイナミックマイク オレンジ
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 12,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テレフンケンのボーカルマイクM80orangeです。今春、正規代理店にて購入し、数回使用。ポップガード越しに使用していたので目立つ劣化はありませんが、素人検品ですので見落としの際はご容赦ください。■内容・マイク本体・マイクホルダー・マイクポーチ・説明書・保証書※付属品はすべて正規品です#Telefunken#M80#テレフンケン#ダイナミックマイク#単一指向性#SHURE#コンデンサーマイク種類...マイク
http://narcologia.ru/goods/voiceless510159.html
http://narcologia.ru/goods/competitive211381.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi312147.html
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