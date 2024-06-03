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ポケモンカード　リザードンEX SR PSA10
商品番号 Q73477494230
商品名

ポケモンカード　リザードンEX SR PSA10
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リザードン　EXボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR特徴···PSA鑑定コレクションの整理の為出品致しました。PSA10評価でもキズ/凹み/ホロかけ(抜け)/白欠け等ある場合がございますので、写真を確認いただき、ご納得の上ご購入ください。緩衝材に包み、折れ防止対策して発送します。
http://narcologia.ru/goods/passionate762113.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical803401.html
http://narcologia.ru/goods/composite410754.html
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