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イーブイヒーローズ　未開封　シュリンク
商品番号 R35276576547
商品名

イーブイヒーローズ　未開封　シュリンク
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

再シュリンク品と思われます、コレクション整理の為出品します。ジャンク品としての出品です。傷などは写真にてご確認ください。購入される方は再シュリンクの可能性または再シュリンクだと思いご購入ください。中身がイーブイヒーローズのパックではない可能性がございます。トラブル防止の為再シュリンクとして扱います。ジャンク品の為中身での評価はご遠慮下さい。すり替え防止または、ジャンク品扱いですので返品対応、交換対応は致しておりませんのでご理解ある方のみご購入ください。検索vstarユニバースポケカ25thピカチュウリザードンhrミュウミュウツーポケモンカードSRトリプレットビートキハダSAR白銀のランス漆黒のガイストドリームリーグブラッキーエーフィニンフィアウッウロボエーフィvmaxリーリエカトレアsrモミsrミモザエリカの招待ポケモンレジェンズレックウザvvmaxクライマックスフュージョンアーツイーブイヒーローズバイオレットスカーレットクレイバーストスノーハザード黒炎の支配者レイジングサーフパラソルおねえさんSAR種類···ポケモンカード(ポケカ)
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