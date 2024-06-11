絵を描かなくなったのでお譲りします。送付品:画像参照(約49本)(旧補充インク25本)一部コピックチャオが混ざってます。全色筆先側の掠れ無し確認済缶式のエアブラシのヘッド付き0番補充インクは約100cc弱残ってます(目視確認のため変動あり)購入での相談を希望の方はコメントください。値下げ交渉相談可取り置き相談可即購入可不明点があればお気軽にご質問ください。絵具の種類...コピック



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