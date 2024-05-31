新品・未使用　SHURE SM7B

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商品詳細
SHURESM7Bカーディオイド単一指向性XLR有線ノイズ除去配信ストリーミング録音YouTubeレコーディング実況ゲームゲーミングボーカルポッドキャストDTM宅録テレワークマイク新品。未使用写真撮影の為、開封しました。#SHURE#SM7B種類...マイク
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