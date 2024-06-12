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- 貴重品！オールドノリタケ 花びら型容器 ハンドペイント風景画アンティーク骨董明治
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商品詳細
アメリカのアンティークショップで購入しましたオールドノリタケになります。なかなか見かけない形状で、絵も素敵な作品になります。サイズは最大直径約14cm、高さ約4cmになります。状態は割れやカケなどなく良好です。ビンテージ品アンティーク品にご理解ある方よろしくお願い致します。#骨董 #明治 #ノリタケ#クリスタル#フランス#イギリス#antique#ラリック#カントリー#美術#芸術#アールデコ#スヌーピー#ビンテージ#40’s#ジェダイ#ヘーゼルアトラス#フェデラル#antique#アメリカ#インテリア#アドバタイジング#店舗什器#カリフォルニア#ディズニー#カントリー#fireking#ニューヨーク#オリジナル#ファイヤーキング#ハワイ#70s#60s#USA#ブロカント#シャビーシック
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