EV ELECTRO VOICE B-1150 M エレクトロボイス キャビ

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商品詳細
室内倉庫片付け中に出てきたELECTROVOICEB-1150Mキャビです。 古いものなのでジャンク扱いでお願いします。すごく重たいので発送方法要相談。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate689848.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture500341.html
http://narcologia.ru/goods/stair23600.html
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