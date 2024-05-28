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【真作】塘柊風/俳句/むねに雪・・・・/掛軸/名家伝来/AA-237
商品番号 R51169260426
商品名

【真作】塘柊風/俳句/むねに雪・・・・/掛軸/名家伝来/AA-237
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,415 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】塘柊風【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は糊シミあります。表装は概ね良好です。　　　　　　桐共箱付　軸丈　　縦　180cm　×　幅　51cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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【真作】塘柊風/俳句/むねに雪・・・・/掛軸/名家伝来/AA-237
塘柊風 俳句 むねに雪・・・・ 掛軸 名家伝来 AA-237

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塘柊風 俳句 むねに雪・・・・ 掛軸 名家伝来 AA-237

【真作】塘柊風/俳句/むねに雪・・・・/掛軸/名家伝来/AA-237
真作】塘柊風/俳句/むねに雪・・・・/掛軸/名家伝来/AA-237 - 絵画 ...

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塘柊風 俳句 むねに雪・・・・ 掛軸 名家伝来 AA-237

【真作】塘柊風/俳句/むねに雪・・・・/掛軸/名家伝来/AA-237
塘柊風 俳句 むねに雪・・・・ 掛軸 名家伝来 AA-237

【真作】塘柊風/俳句/むねに雪・・・・/掛軸/名家伝来/AA-237
塘柊風 俳句 むねに雪・・・・ 掛軸 名家伝来 AA-237

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【真作】塘柊風/俳句/むねに雪・・・・/掛軸/名家伝来/AA-237
塘柊風 俳句 むねに雪・・・・ 掛軸 名家伝来 AA-237

【真作】塘柊風/俳句/むねに雪・・・・/掛軸/名家伝来/AA-237
【真作】塘柊風/俳句/むねに雪・・・・/掛軸☆宝船☆AA-237

【真作】塘柊風/俳句/むねに雪・・・・/掛軸/名家伝来/AA-237
塘柊風 俳句 むねに雪・・・・ 掛軸 名家伝来 AA-237

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