SJHU イラストカードアルバム トレーディングステッカーコンプリートセット

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「SHINJAPANHEROESAMUSEMENTWORLD」公式オリジナルグッズ 未開封品になります。エアキャップ袋に入れて紙袋にてお届け予定です。①SHINJAPANHEROESAMUSEMENTWORLD トレーディングステッカー\u0026イラストカードアルバム【セット内容】アルバム本体×1個ホロステッカー×1枚トレーディングステッカー用リフィル×4枚イラストカード用リフィル×4枚【サイズ】本体サイズ：H240×W200×D30mm②SHINJAPANHEROESAMUSEMENTWORLD トレーディングステッカーコンプリートセット\u003cラインナップ\u003e全16種ゴジラ第4形態/ゴジラ第2形態/ゴジラ第3形態エヴァンゲリオン初号機/エヴァンゲリオン零号機/エヴァンゲリオン2号機ウルトラマン/ネロンガ/ガボラ仮面ライダー/仮面ライダー第2号/SHOCKER下級構成員ゴジラ第4形態(レア)/エヴァンゲリオン初号機(レア)/ウルトラマン(レア)/仮面ライダー(レア)【セット内容】ステッカー本体×16種【サイズ】48×48mm【生産エリア】日本③SHINJAPANHEROESAMUSEMENTWORLDトレーディングステッカーvol.2コンプリートセット\u003cラインナップ\u003e全20種ゴジラ第4形態(覚醒)/ゴジラ第4形態(無人在来線爆弾)/ゴジラ第4形態(凍結)/ゴジラ第2形態/エヴァンゲリオン初号機(覚醒)/エヴァンゲリオンMark.6/エヴァンゲリオン8号機/エヴァンゲリオン第13号機/ウルトラマン/メフィラス/ゾーフィ/ゼットン/仮面ライダー/仮面ライダー第2号/クモオーグ/ハチオーグ/ゴジラ第4形態(覚醒)(レア)/エヴァンゲリオン初号機(覚醒)(レア)/ウルトラマン(レア)/仮面ライダー(レア)【セット内容】ステッカー本体×20種【サイズ】48mm×48mm【生産エリア】日本#まぁ出品リストセット要望、コメントにてお気軽にお問い合わせください。未開封品・初期不良であっても個人売買の場合は保証が受けられない場合が御座います。ご了承の上、ご購入下さ…