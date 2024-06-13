マーベル　ロゴ コレクタブルブックエンド

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商品詳細
【限定品】MARVELLOGOCOLLECTIBLEBOOKENDSマーベルロゴコレクタブルブックエンド新品、未開封、箱あり便利で重厚感がありいいコレクションかなと思います。【メーカー】GENTLEGIANTジェントルジャイアント【大きさ】高さ：約10.5cm横幅：約25.5cm奥行：約6.5cmジェントル・ジャイアントから、世界4000個限定生産でマーベルコミックのロゴを立体的にしたブックエンドを発売、マーベルの象徴であるロゴマークを、全高約10センチのブックエンドとして立体化。棚に眠りがちなDVDや書籍などを見せる収納としてディスプレイが可能で、「マーベル」のコレクションにさらなる一体感が演出でき、インテリアとしても楽しめるアイテム。#marvel#マーベル#mcu#スパイダーマン#アイアンマン
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