香港ディズニー限定★ステラルー　ショルダー　バッグ　フェイス　ハロウィン

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商品詳細
香港ディズニーランドステラルーステラ・ルービッグフェイスショルダー バッグ ぬいぐるみリュック トートバッグおおよそサイズ（耳を除く）横30縦25奥8cm国内発売はしていない、香港限定のお品物です！この機会にぜひ…購入後は丁寧に持ち帰りました新品ですが店頭に出た状態のままのものです、ご了承の上ご購入ください#香港ディズニー#海外ディズニー#ダッフィー#シェリーメイ#ジェラトーニ#ステラルー#リーナベル #新キャラクターハロウィン コスプレ
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