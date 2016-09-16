【美品】MRJ 90 ANA塗装 飛行試験機 5号機 1/200 全日空商事



三菱リージョナルジェット MRJ90 飛行試験機5号機 ANA塗装 （ギア付） JA25MJ 1/100 ※樹脂製 [MR19003]



三菱リージョナルジェット MRJ90 飛行試験機5号機 ANA塗装 （プラ製台座付き） JA25MJ 1/200 ※金属製 [MR29005]



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ANA塗装のMRJ、最終組立工場に 三菱航空機、飛行試験5号機を移送



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全日空商事 MRJ90 ANAカラー



Mitsubishi SpaceJet - Wikipedia

数年前に購入してほとんど触らず観賞用として飾っていましたが、1/400のほうにハマり始めたため、1/200であるこちらの商品は手放そうと思います。【詳細】★購入時期⁼2018～2019年頃★購入場所⁼羽田空港にて購入☆縮尺：1/200☆機種：MRJ90☆機体番号：JA25MJ☆素材：主に亜鉛合金☆全長：17.9cm☆車輪の回転：有調べてみた限り現在はあまり販売されていないような物のようです。素人保管のため全く傷などが無いといった保証はございません。適正価格があまり分かっていないため、希望金額等があればコメントによろしくお願いいたします！また「写真追加」や「値下げ」や「その他要望」はお気軽にコメントをよろしくお願いいたします！できるだけ即返信をいたします。検索ワード↓飛行機MRJMSJANA1/2001/400ダイキャスト全日空商事模型