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- 【専用】ANA A380 JA381A フライングホヌ 1号機ラニ 1:400
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商品詳細
ANAA380JA381AFlyingHonuフライングホヌ1号機LaniJCWings1:400箱のまま保管した新品です。成田ホノルル路線で活躍している3機の中、1号機です。よろしくお願いいたします。
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