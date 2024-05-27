カブス カルロス・バスケス選手直筆サインカード

MLB2004年upperdeckカルロス・バスケス(カブス)直筆サインカード！No.SU-CV。P-60。大宮アルディージャ横浜F・マリノス横浜FCコンサドーレ札幌サインカードロアッソ熊本ジェフ千葉浦和レッズFC東京大分トリニータアルビレックス新潟Jリーグザスパ草津群馬ガンバ大阪セレッソ大阪ツエーゲン金沢松本山雅FC名古屋グランパスサンフレッチェ広島川崎フロンターレサガン鳥栖湘南ベルマーレヴィッセル神戸アビスパ福岡京都サンガ清水エスパルスジュビロ磐田読売ジャイアンツ阪神タイガース広島東洋カープ横浜DeNAベイスターズ東京ヤクルトスワローズ中日ドラゴンズ福岡ソフトバンクホークス日本ハムファイターズ東北楽天ゴールデンイーグルス千葉ロッテマリーンズオリックス・バファローズ埼玉西武ライオンズエンゼルスヤンキースメッツ大谷秀和古賀太陽遠藤保仁久保建英伊東純也川島永嗣長友佑都本田圭佑長谷部誠中村俊輔吉田麻也細谷真大マテウスサヴィオ堂安律遠藤航南野拓実浅野拓磨森保一三苫薫中村航輔江坂任瀬川祐輔槙野智章三浦知良酒井宏樹大迫勇也日本代表サッカー権田修一山中亮輔菅野孝憲田中純也黒田博樹坂本勇人柳田悠岐菊池涼介森友哉小林誠司菅野智之大竹寛丸佳浩村上宗隆王貞治長嶋茂雄千賀滉大今宮健太岡本和真中田翔杉谷拳士中村奨吾山田哲人松井秀喜大谷翔平秋山翔吾阿部慎之助山本由伸甲斐拓也田中将大山岡泰輔ランディ・バース藤浪晋太郎福敬登杉谷拳士田中将大ジャージイチロー則本昂大近本光司村上宗隆鈴木尚広山口俊新庄剛志清宮幸太郎村田修一モーションブルック八村塁マイケル・ジョーダンコービーブライアントNBA直筆サインカードジャージ日本マラーオドムレイカーズガニラワルレター安田尚憲石原小園海斗三浦友和有吉弘行尾上松也DAIGO浅村栄斗デリン・ベタンセス ヌートバーブルズレイカーズウォリアーズマジックニックスバックスナゲッツキングスサンズジャンル（スポーツ選手）···サッカージャンル（スポーツ選手）···野球