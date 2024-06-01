BUCK-TICK　TOUR2009 Tシャツ

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商品詳細
BUCK-TICKTOUR2009グッズTシャツチェック髑髏柄全体の確認後、折りたたんで保管しておりました。綺麗な状態で、目立つ難はございませんが、長期自宅保管品につき、たたみ皺などに過剰に神経質な方はお控えください。サイズの記載がありませんが、平置きで測定したところ、着丈58cm、身幅43cm程度でした(多少の誤差はお許し下さい)。お値下げ不可でお願い致します。検索用バクチク櫻井敦司今井寿星野英彦樋口豊ヤガミトール
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