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スノーハザード、クレイバーストbox 開封済
商品番号 L74613441649
商品名

スノーハザード、クレイバーストbox 開封済
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,010 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。梱包内容スノーハザード、クレイバースト各1箱ずつの開封済み「ナンジャモ」デッキシールド1セット「ナンジャモ」デッキケース(仕切り板2枚付き)箱は写真の通りのまま発送致します。レア抜きはしておりません。そのまま入ってます。内容は届いてからご確認ください。中古品とご理解頂きご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/reboot848136.html
http://narcologia.ru/goods/tenet896763.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce574655.html
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