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天然石　鑑賞石　佐渡赤玉石　赤石　置物　重さ約1.1kg　唐木台付　VR6363
商品番号 N96602792540
商品名

天然石　鑑賞石　佐渡赤玉石　赤石　置物　重さ約1.1kg　唐木台付　VR6363
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 12,103 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...石大きさ　（台を含めて）高さ約１０cm　幅約１５cm×約８．５cm重さ　（石のみ）約１１６５g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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